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Женский

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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Онищенко Макарий

Отец ребёнка: Онищенко Самуил

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
18.12.1846

Сын: Онищенко Данил

Отец ребёнка: Онищенко Самуил

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
01.09.1852

Сын: Онищенко Радион

Отец ребёнка: Онищенко Самуил

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Онищенко Павел

Отец ребёнка: Онищенко Самуил

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Онищенко Симеон

Отец ребёнка: Онищенко Самуил

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Онищенко Самуил

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Онищенко Дмитрий

Отец ребёнка: Онищенко Самуил

Белоцерковцы, Полтавська область
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