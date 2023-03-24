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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Онищенко Макарий
Отец ребёнка: Онищенко Самуил
Рождение ребёнка
18.12.1846
Сын: Онищенко Данил
Отец ребёнка: Онищенко Самуил
Рождение ребёнка
01.09.1852
Сын: Онищенко Радион
Отец ребёнка: Онищенко Самуил
Рождение ребёнка
1857
Сын: Онищенко Павел
Отец ребёнка: Онищенко Самуил
Рождение ребёнка
1857
Сын: Онищенко Симеон
Отец ребёнка: Онищенко Самуил
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Онищенко Самуил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Онищенко Дмитрий
Отец ребёнка: Онищенко Самуил