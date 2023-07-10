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Золочевский Сидор Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

01.03.1958

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Золочевский Филипп Иванович

Мать: Золочевская Агрипина Николаевна

Бракосочетание
Между 1885 и 1890

Жена: Золочевская Домна

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Золочевская Ольга Сидоровна

Мать ребёнка: Золочевская Домна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Золочевский Степан Сидорович

Мать ребёнка: Золочевская Домна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Кресалова Пелагея Сидоровна

Мать ребёнка: Золочевская Домна

Каменка, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бритик Фекла Сидоровна

Мать ребёнка: Золочевская Домна

Каменка, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Золочевская Ольга Сидоровна

Мать ребёнка: Золочевская Домна

Каменка, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булахова Анна Сидоровна

Мать ребёнка: Золочевская Домна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солонина Анастасия Сидоровна

Мать ребёнка: Золочевская Домна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золочевский Остап Сидорович

Мать ребёнка: Золочевская Домна

Смерть
01.03.1958
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