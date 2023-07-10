Золочевский Сидор Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти01.03.1958
ПолМужской
Отец
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Бракосочетание
Между 1885 и 1890
Жена: Золочевская Домна
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Золочевская Ольга Сидоровна
Мать ребёнка: Золочевская Домна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Золочевский Степан Сидорович
Мать ребёнка: Золочевская Домна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Кресалова Пелагея Сидоровна
Мать ребёнка: Золочевская Домна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бритик Фекла Сидоровна
Мать ребёнка: Золочевская Домна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Золочевская Ольга Сидоровна
Мать ребёнка: Золочевская Домна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булахова Анна Сидоровна
Мать ребёнка: Золочевская Домна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солонина Анастасия Сидоровна
Мать ребёнка: Золочевская Домна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золочевский Остап Сидорович
Мать ребёнка: Золочевская Домна
Смерть
01.03.1958