Золочевская Агрипина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николай
Рождение ребёнка
1865
Сын: Золочевский Сидор Филиппович
Отец ребёнка: Золочевский Филипп Иванович
Рождение ребёнка
14.07.1876 ст.
Дочь: Ольга Филипповна
Отец ребёнка: Золочевский Филипп Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно