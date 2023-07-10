Золочевская Агрипина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золочевская Агрипина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Золочевский Сидор Филиппович

Отец ребёнка: Золочевский Филипп Иванович

Рождение ребёнка
14.07.1876 ст.

Дочь: Ольга Филипповна

Отец ребёнка: Золочевский Филипп Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золочевский Филипп Иванович

Смерть
Неизвестно
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