Золочевская Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗолочевская Домна

Золочевская Домна

Место рождения

Каменка, Харківська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменка, Харківська область
Бракосочетание
Между 1885 и 1890

Муж: Золочевский Сидор Филиппович

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Золочевская Ольга Сидоровна

Отец ребёнка: Золочевский Сидор Филиппович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Золочевский Степан Сидорович

Отец ребёнка: Золочевский Сидор Филиппович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Кресалова Пелагея Сидоровна

Отец ребёнка: Золочевский Сидор Филиппович

Каменка, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бритик Фекла Сидоровна

Отец ребёнка: Золочевский Сидор Филиппович

Каменка, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Золочевская Ольга Сидоровна

Отец ребёнка: Золочевский Сидор Филиппович

Каменка, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булахова Анна Сидоровна

Отец ребёнка: Золочевский Сидор Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солонина Анастасия Сидоровна

Отец ребёнка: Золочевский Сидор Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золочевский Остап Сидорович

Отец ребёнка: Золочевский Сидор Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Каменка, Харківська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close