Золочевская Домна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Между 1885 и 1890
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Золочевская Ольга Сидоровна
Отец ребёнка: Золочевский Сидор Филиппович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Золочевский Степан Сидорович
Отец ребёнка: Золочевский Сидор Филиппович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Кресалова Пелагея Сидоровна
Отец ребёнка: Золочевский Сидор Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бритик Фекла Сидоровна
Отец ребёнка: Золочевский Сидор Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Золочевская Ольга Сидоровна
Отец ребёнка: Золочевский Сидор Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булахова Анна Сидоровна
Отец ребёнка: Золочевский Сидор Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солонина Анастасия Сидоровна
Отец ребёнка: Золочевский Сидор Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золочевский Остап Сидорович
Отец ребёнка: Золочевский Сидор Филиппович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно