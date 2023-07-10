Солонина (Золочевская) Анастасия Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солонина (Золочевская) Анастасия Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Золочевский Сидор Филиппович

Мать: Золочевская Домна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солонина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Солонина Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солонина Михаил Иванович

Отец ребёнка: Солонина Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солонина Иван

Смерть
Неизвестно
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