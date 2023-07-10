Солонина (Золочевская) Анастасия Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Золочевский Сидор Филиппович
Мать: Золочевская Домна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солонина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Солонина Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Солонина Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Солонина Иван
Смерть
Неизвестно