Булахова (Золочевская) Анна Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Золочевский Сидор Филиппович
Мать: Золочевская Домна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булахов Николай Александрович
Отец ребёнка: Булахов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булахова (Булахова) Нина Александровна
Отец ребёнка: Булахов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Булахов Александр
Смерть
Неизвестно