Булахова (Золочевская) Анна Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булахова (Золочевская) Анна Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Золочевский Сидор Филиппович

Мать: Золочевская Домна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булахов Николай Александрович

Отец ребёнка: Булахов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булахова (Булахова) Нина Александровна

Отец ребёнка: Булахов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булахов Александр

Смерть
Неизвестно

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