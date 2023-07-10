Булахов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булахов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булахов Николай Александрович

Мать ребёнка: Булахова Анна Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булахова Нина Александровна

Мать ребёнка: Булахова Анна Сидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булахова Анна Сидоровна

Смерть
Неизвестно
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