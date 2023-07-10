Булахов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булахов Николай Александрович
Мать ребёнка: Булахова Анна Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булахова Нина Александровна
Мать ребёнка: Булахова Анна Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булахова Анна Сидоровна
Смерть
Неизвестно