Тушина (Сапрыкина) Матрона Евфимова
Место рождения
Дата рождения21.03.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1880
Бракосочетание
21.01.1898
Рождение ребёнка
22.01.1899
Сын: Тушин Симеон Филлимонович
Отец ребёнка: Тушин Филимон Иосифов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
14.07.1900
Отец ребёнка: Тушин Филимон Иосифов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
02.11.1902
Отец ребёнка: Тушин Филимон Иосифов
Рождение ребёнка
25.12.1904
Отец ребёнка: Тушин Филимон Иосифов
Рождение ребёнка
02.12.1908
Дочь: Анастасия Филимоновна
Отец ребёнка: Тушин Филимон Иосифов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
30.03.1911
Дочь: Морозова Мария Филимоновна
Отец ребёнка: Тушин Филимон Иосифов
Рождение ребёнка
16.10.1913
Дочь: Анна Филимонова
Отец ребёнка: Тушин Филимон Иосифов
Рождение ребёнка
19.08.1916
Отец ребёнка: Тушин Филимон Иосифов
Смерть
Неизвестно