Тушина (Сапрыкина) Матрона Евфимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушина (Сапрыкина) Матрона Евфимова

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Место рождения

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.03.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1880

Отец: Сапрыкин Евфим Игнатьев

Мать: Сапрыкина Параскева Алексеевна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
21.01.1898

Муж: Тушин Филимон Иосифов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.01.1899

Сын: Тушин Симеон Филлимонович

Отец ребёнка: Тушин Филимон Иосифов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
14.07.1900

Сын: Тушин Илья Филлимонович

Отец ребёнка: Тушин Филимон Иосифов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
02.11.1902

Сын: Тушин Михаил Филимонович

Отец ребёнка: Тушин Филимон Иосифов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.12.1904

Сын: Тушин Степан Филимонович

Отец ребёнка: Тушин Филимон Иосифов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.12.1908

Дочь: Анастасия Филимоновна

Отец ребёнка: Тушин Филимон Иосифов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
30.03.1911

Дочь: Морозова Мария Филимоновна

Отец ребёнка: Тушин Филимон Иосифов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.10.1913

Дочь: Анна Филимонова

Отец ребёнка: Тушин Филимон Иосифов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.08.1916

Сын: Тушин Иван Филимонович

Отец ребёнка: Тушин Филимон Иосифов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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