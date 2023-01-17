Тушин Михаил Филимонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушин Михаил Филимонович

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Место рождения

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.11.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1902

Отец: Тушин Филимон Иосифов

Мать: Тушина Матрона Евфимова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.10.1932

Сын: Тушин Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Татьяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна Васильевна

Смерть
Неизвестно
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
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