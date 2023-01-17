Тушин Михаил Филимонович
Место рождения
Дата рождения02.11.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1902
Отец: Тушин Филимон Иосифов
Мать: Тушина Матрона Евфимова
Рождение ребёнка
01.10.1932
Сын: Тушин Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Татьяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Татьяна Васильевна
Смерть
Неизвестно
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия