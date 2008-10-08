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Тушин Владимир Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1932

Дата смерти

08.10.2008

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1932

Отец: Тушин Михаил Филимонович

Мать: Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
08.10.2008
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