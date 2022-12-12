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Тушин Филимон Иосифов

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Место рождения

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

17.11.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1878

Отец: Тушин Иосиф Михайлов

Мать: Тушина Мария Гаврилова/Григорьева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
21.01.1898

Жена: Тушина Матрона Евфимова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.01.1899

Сын: Тушин Симеон Филлимонович

Мать ребёнка: Тушина Матрона Евфимова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
14.07.1900

Сын: Тушин Илья Филлимонович

Мать ребёнка: Тушина Матрона Евфимова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
02.11.1902

Сын: Тушин Михаил Филимонович

Мать ребёнка: Тушина Матрона Евфимова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.12.1904

Сын: Тушин Степан Филимонович

Мать ребёнка: Тушина Матрона Евфимова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.12.1908

Дочь: Анастасия Филимоновна

Мать ребёнка: Тушина Матрона Евфимова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
30.03.1911

Дочь: Морозова Мария Филимоновна

Мать ребёнка: Тушина Матрона Евфимова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.10.1913

Дочь: Анна Филимонова

Мать ребёнка: Тушина Матрона Евфимова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.08.1916

Сын: Тушин Иван Филимонович

Мать ребёнка: Тушина Матрона Евфимова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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