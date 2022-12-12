Тушин Филимон Иосифов
Место рождения
Дата рождения17.11.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1878
Бракосочетание
21.01.1898
Жена: Тушина Матрона Евфимова
Рождение ребёнка
22.01.1899
Сын: Тушин Симеон Филлимонович
Мать ребёнка: Тушина Матрона Евфимова
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
14.07.1900
Мать ребёнка: Тушина Матрона Евфимова
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
02.11.1902
Мать ребёнка: Тушина Матрона Евфимова
Рождение ребёнка
25.12.1904
Мать ребёнка: Тушина Матрона Евфимова
Рождение ребёнка
02.12.1908
Дочь: Анастасия Филимоновна
Мать ребёнка: Тушина Матрона Евфимова
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
30.03.1911
Дочь: Морозова Мария Филимоновна
Мать ребёнка: Тушина Матрона Евфимова
Рождение ребёнка
16.10.1913
Дочь: Анна Филимонова
Мать ребёнка: Тушина Матрона Евфимова
Рождение ребёнка
19.08.1916
Мать ребёнка: Тушина Матрона Евфимова
Смерть
Неизвестно