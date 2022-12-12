Морозова (Тушина) Мария Филимоновна
Место рождения
Дата рождения30.03.1911
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1911
Отец: Тушин Филимон Иосифов
Мать: Тушина Матрона Евфимова
Рождение ребёнка
22.07.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морозов Дмитрий
Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Морозов Дмитрий
Смерть
1993