Морозова (Тушина) Мария Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Тушина) Мария Филимоновна

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Место рождения

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

30.03.1911

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1880 г.р.

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1911

Отец: Тушин Филимон Иосифов

Мать: Тушина Матрона Евфимова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Дмитрий

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Дмитрий

Смерть
1993
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