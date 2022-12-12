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Тушин Степан Филимонович

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Место рождения

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

25.12.1904

Дата смерти

27.08.1987

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

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1937 г.р.
1937 г.р.
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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1904

Отец: Тушин Филимон Иосифов

Мать: Тушина Матрона Евфимова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тушина Варвара Дмитриевна

Рождение ребёнка
13.10.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тушина Варвара Дмитриевна

Рождение ребёнка
31.01.1937

Сын: Тушин Анатолий Степанович

Мать ребёнка: Тушина Варвара Дмитриевна

Рождение ребёнка
31.01.1937

Сын: Тушин Николай Степанович

Мать ребёнка: Тушина Варвара Дмитриевна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тушина Варвара Дмитриевна

Смерть
27.08.1987
Похороны
Неизвестно
Пестравка, Пестравский муниципальный район, Самарская область
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