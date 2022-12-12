Тушин Степан Филимонович
Место рождения
Дата рождения25.12.1904
Дата смерти27.08.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1904
Отец: Тушин Филимон Иосифов
Мать: Тушина Матрона Евфимова
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
13.10.1929
Рождение ребёнка
31.01.1937
Сын: Тушин Анатолий Степанович
Мать ребёнка: Тушина Варвара Дмитриевна
Рождение ребёнка
31.01.1937
Мать ребёнка: Тушина Варвара Дмитриевна
Рождение ребёнка
1951
Смерть
27.08.1987
Похороны
Неизвестно
Пестравка, Пестравский муниципальный район, Самарская область