Тушин Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушин Николай Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1937

Дата смерти

07.05.1991

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1937

Отец: Тушин Степан Филимонович

Мать: Тушина Варвара Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
летчик испытатель
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
07.05.1991
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