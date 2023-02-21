Тушина (Григорьева) Мария Гаврилова/Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1876
Отец ребёнка: Тушин Иосиф Михайлов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
17.11.1878
Отец ребёнка: Тушин Иосиф Михайлов
Рождение ребёнка
20.03.1882
Отец ребёнка: Тушин Иосиф Михайлов
Рождение ребёнка
22.06.1884
Сын: Тушин Иоанн
Отец ребёнка: Тушин Иосиф Михайлов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
23.05.1887
Отец ребёнка: Тушин Иосиф Михайлов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
24.07.1889
Отец ребёнка: Тушин Иосиф Михайлов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
06.03.1891
Отец ребёнка: Тушин Иосиф Михайлов
Рождение ребёнка
29.01.1893
Сын: Тушин Симеон Иосифов/Осипович
Отец ребёнка: Тушин Иосиф Михайлов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
07.01.1896
Отец ребёнка: Тушин Иосиф Михайлов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
21.11.1899
Дочь: Екатерина Иосифовна
Отец ребёнка: Тушин Иосиф Михайлов
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно