Тушина (Григорьева) Мария Гаврилова/Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушина (Григорьева) Мария Гаврилова/Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АИ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1876

Сын: Тушин Захарий Иосифов

Отец ребёнка: Тушин Иосиф Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
17.11.1878

Сын: Тушин Филимон Иосифов

Отец ребёнка: Тушин Иосиф Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.03.1882

Сын: Тушин Василий Иосифов

Отец ребёнка: Тушин Иосиф Михайлов

Рождение ребёнка
22.06.1884

Сын: Тушин Иоанн

Отец ребёнка: Тушин Иосиф Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
23.05.1887

Сын: Тушин Михаил Иосифович

Отец ребёнка: Тушин Иосиф Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
24.07.1889

Сын: Тушин Ермолай Иосифов

Отец ребёнка: Тушин Иосиф Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
06.03.1891

Сын: Тушин Алексей Иосифов

Отец ребёнка: Тушин Иосиф Михайлов

Рождение ребёнка
29.01.1893

Сын: Тушин Симеон Иосифов/Осипович

Отец ребёнка: Тушин Иосиф Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
07.01.1896

Сын: Тушин Георгий Иосифов

Отец ребёнка: Тушин Иосиф Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
21.11.1899

Дочь: Екатерина Иосифовна

Отец ребёнка: Тушин Иосиф Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно
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