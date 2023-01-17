Тушин Захарий Иосифов
Место рождения
Дата рождения30.08.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1876
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
11.01.1895
Жена: Тушина Евфимия Васильева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
10.04.1896
Мать ребёнка: Тушина Евфимия Васильева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
07.04.1897
Дочь: Агапия Захарева
Мать ребёнка: Тушина Евфимия Васильева
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно