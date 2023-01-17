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Тушин Захарий Иосифов

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Место рождения

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

30.08.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1876

Отец: Тушин Иосиф Михайлов

Мать: Тушина Мария Гаврилова/Григорьева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
11.01.1895

Жена: Тушина Евфимия Васильева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
10.04.1896

Сын: Тушин Василий Захаров

Мать ребёнка: Тушина Евфимия Васильева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
07.04.1897

Дочь: Агапия Захарева

Мать ребёнка: Тушина Евфимия Васильева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно
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