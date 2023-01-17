Тушина (Гопаненко) Евфимия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушина (Гопаненко) Евфимия Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гапоненков Василий Никитин

Мать: Афанасья Минаева

Бракосочетание
11.01.1895

Муж: Тушин Захарий Иосифов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
10.04.1896

Сын: Тушин Василий Захаров

Отец ребёнка: Тушин Захарий Иосифов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
07.04.1897

Дочь: Агапия Захарева

Отец ребёнка: Тушин Захарий Иосифов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно
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