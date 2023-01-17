Тушина (Гопаненко) Евфимия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гапоненков Василий Никитин
Мать: Афанасья Минаева
Бракосочетание
11.01.1895
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
10.04.1896
Отец ребёнка: Тушин Захарий Иосифов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
07.04.1897
Дочь: Агапия Захарева
Отец ребёнка: Тушин Захарий Иосифов
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно