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Афанасья Минаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1881

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Гапоненков Василий Никитин

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Морозова Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Гапоненков Василий Никитин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тушина Евфимия Васильева

Отец ребёнка: Гапоненков Василий Никитин

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