Афанасья Минаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.10.1881
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Гапоненков Василий Никитин
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Морозова Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Гапоненков Василий Никитин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тушина Евфимия Васильева
Отец ребёнка: Гапоненков Василий Никитин