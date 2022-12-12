Морозова (Гапоненкова) Татьяна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1916
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Гапоненков Василий Никитин
Мать: Афанасья Минаева
Бракосочетание
09.11.1905
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Анна Саввина
Отец ребёнка: Морозов Савва Поликарпов
Рождение ребёнка
11.04.1909
Отец ребёнка: Морозов Савва Поликарпов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
20.10.1910
Сын: Морозов Дмитрий
Отец ребёнка: Морозов Савва Поликарпов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
21.02.1913
Дочь: Мария Саввина
Отец ребёнка: Морозов Савва Поликарпов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
17.11.1914
Дочь: Кочергина Варвара Савельевна
Отец ребёнка: Морозов Савва Поликарпов
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
1916