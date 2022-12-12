Морозова (Гапоненкова) Татьяна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Гапоненкова) Татьяна Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1916

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Гапоненков Василий Никитин

Мать: Афанасья Минаева

Бракосочетание
09.11.1905

Муж: Морозов Савва Поликарпов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Анна Саввина

Отец ребёнка: Морозов Савва Поликарпов

Рождение ребёнка
11.04.1909

Сын: Морозов Василий Савельев

Отец ребёнка: Морозов Савва Поликарпов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
20.10.1910

Сын: Морозов Дмитрий

Отец ребёнка: Морозов Савва Поликарпов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
21.02.1913

Дочь: Мария Саввина

Отец ребёнка: Морозов Савва Поликарпов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
17.11.1914

Дочь: Кочергина Варвара Савельевна

Отец ребёнка: Морозов Савва Поликарпов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
1916
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