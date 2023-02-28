Кочергина (Морозова) Варвара Савельевна
Место рождения
Дата рождения17.11.1914
Дата смерти13.02.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1914
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
16.12.1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кочергин Константин Тимофеевич
Смерть
13.02.1993
Самара, Самара, Самарская область