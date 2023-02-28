Кочергина (Морозова) Варвара Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочергина (Морозова) Варвара Савельевна

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Место рождения

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

17.11.1914

Дата смерти

13.02.1993

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1888 г.р.

Муж

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1914

Отец: Морозов Савва Поликарпов

Мать: Морозова Татьяна Васильева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
16.12.1935

Муж: Кочергин Константин Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кочергин Константин Тимофеевич

Смерть
13.02.1993
Самара, Самара, Самарская область
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