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Кочергин Константин Тимофеевич

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Место рождения

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

09.02.1912

Дата смерти

06.04.1944

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

1866 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1912

Отец: Кочергин Тимофей Михайлов

Мать: Кочергина Наталья Фомина

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
16.12.1935

Жена: Кочергина Варвара Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кочергина Варвара Савельевна

Военная служба
Неизвестно
Орск, город Орск, Оренбургская область
Орский ГВК
Смерть
06.04.1944
Похороны
Неизвестно
Псковская обл., Россия
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