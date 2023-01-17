Кочергин Константин Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения09.02.1912
Дата смерти06.04.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1912
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
16.12.1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кочергина Варвара Савельевна
Военная служба
Неизвестно
Орск, город Орск, Оренбургская область
Орский ГВК
Смерть
06.04.1944
Похороны
Неизвестно
Псковская обл., Россия