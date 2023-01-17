Кочергина (Драчева) Наталья Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Драчев Фома Тимофеев
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1887
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
01.10.1888
Сын: Кочергин Андрей
Отец ребёнка: Кочергин Тимофей Михайлов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
29.12.1890
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Кочергин Тимофей Михайлов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
01.01.1893
Сын: Кочергин Василий Тимофеев
Отец ребёнка: Кочергин Тимофей Михайлов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1895
Сын: Кочергин Григорий Тимофеев
Отец ребёнка: Кочергин Тимофей Михайлов
Рождение ребёнка
21.02.1897
Сын: Кочергин Василий Тимофеев
Отец ребёнка: Кочергин Тимофей Михайлов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
13.08.1900
Отец ребёнка: Кочергин Тимофей Михайлов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
01.10.1902
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Кочергин Тимофей Михайлов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
02.03.1905
Сын: Кочергин Алексей Тимофеев
Отец ребёнка: Кочергин Тимофей Михайлов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
01.08.1907
Дочь: Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Кочергин Тимофей Михайлов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
09.02.1912
Сын: Кочергин Константин Тимофеевич
Отец ребёнка: Кочергин Тимофей Михайлов
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно