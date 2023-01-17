Кочергина (Драчева) Наталья Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочергина (Драчева) Наталья Фомина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Драчев Фома Тимофеев

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1887

Муж: Кочергин Тимофей Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
01.10.1888

Сын: Кочергин Андрей

Отец ребёнка: Кочергин Тимофей Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
29.12.1890

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Кочергин Тимофей Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
01.01.1893

Сын: Кочергин Василий Тимофеев

Отец ребёнка: Кочергин Тимофей Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1895

Сын: Кочергин Григорий Тимофеев

Отец ребёнка: Кочергин Тимофей Михайлов

Рождение ребёнка
21.02.1897

Сын: Кочергин Василий Тимофеев

Отец ребёнка: Кочергин Тимофей Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
13.08.1900

Сын: Кочергин Андрей Тимофеев

Отец ребёнка: Кочергин Тимофей Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
01.10.1902

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Кочергин Тимофей Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
02.03.1905

Сын: Кочергин Алексей Тимофеев

Отец ребёнка: Кочергин Тимофей Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
01.08.1907

Дочь: Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Кочергин Тимофей Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
09.02.1912

Сын: Кочергин Константин Тимофеевич

Отец ребёнка: Кочергин Тимофей Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно
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