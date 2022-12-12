Тушин Василий Иосифов
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1882
Дата смерти07.11.1957
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1882
Бракосочетание
08.01.1903
Жена: Тушина Акилина Георгиева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.01.1904
Дочь: Татьяна Васильева
Мать ребёнка: Тушина Акилина Георгиева
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
07.11.1957
Михайло-Архангельская церковь