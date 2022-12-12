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Тушин Василий Иосифов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1882

Дата смерти

07.11.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1882

Отец: Тушин Иосиф Михайлов

Мать: Тушина Мария Гаврилова/Григорьева

Бракосочетание
08.01.1903

Жена: Тушина Акилина Георгиева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.01.1904

Дочь: Татьяна Васильева

Мать ребёнка: Тушина Акилина Георгиева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
07.11.1957
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
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