Тушина (Полянчикова) Акилина Георгиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1903
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.01.1904
Дочь: Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Тушин Василий Иосифов
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно