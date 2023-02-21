Тушина (Полянчикова) Акилина Георгиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушина (Полянчикова) Акилина Георгиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.01.1903

Муж: Тушин Василий Иосифов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.01.1904

Дочь: Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Тушин Василий Иосифов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно
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