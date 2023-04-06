Тушин Симеон Иосифов/Осипович
Место рождения
Дата рождения29.01.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1893
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
13.11.1911
Жена: Тушина Акилина Ильина
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
28.09.1912
Мать ребёнка: Тушина Акилина Ильина
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
01.10.1918
Мать ребёнка: Тушина Акилина Ильина
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно