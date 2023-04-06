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Тушин Симеон Иосифов/Осипович

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Место рождения

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

29.01.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1893

Отец: Тушин Иосиф Михайлов

Мать: Тушина Мария Гаврилова/Григорьева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
13.11.1911

Жена: Тушина Акилина Ильина

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
28.09.1912

Сын: Тушин Николай Семенов

Мать ребёнка: Тушина Акилина Ильина

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
01.10.1918

Сын: Тушин Димитрий Симеонов

Мать ребёнка: Тушина Акилина Ильина

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно
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