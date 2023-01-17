Сапрыкина (Толкушкина) Параскева Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти21.08.1892
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Толкушкин Алексей
Мать: ?
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Сапрыкин Евфим Игнатьев
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Сапрыкин Евфим Игнатьев
Рождение ребёнка
06.08.1876
Сын: Сапрыкин Ефим (Андрей) Ефимьев
Отец ребёнка: Сапрыкин Евфим Игнатьев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
13.10.1877
Дочь: Звягинцева Параскева Евфимиева
Отец ребёнка: Сапрыкин Евфим Игнатьев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
21.03.1880
Дочь: Тушина Матрона Евфимова
Отец ребёнка: Сапрыкин Евфим Игнатьев
Рождение ребёнка
30.10.1882
Дочь: Екатерина Евфимова
Отец ребёнка: Сапрыкин Евфим Игнатьев
Рождение ребёнка
01.03.1885
Отец ребёнка: Сапрыкин Евфим Игнатьев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
21.10.1886
Дочь: Анастасия Евфимова
Отец ребёнка: Сапрыкин Евфим Игнатьев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
02.07.1888
Дочь: Ольга Евфимова
Отец ребёнка: Сапрыкин Евфим Игнатьев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
29.03.1891
Отец ребёнка: Сапрыкин Евфим Игнатьев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Евфимова
Отец ребёнка: Сапрыкин Евфим Игнатьев
Смерть
21.08.1892
Причина смерти: от холеры