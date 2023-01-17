Сапрыкина (Толкушкина) Параскева Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапрыкина (Толкушкина) Параскева Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

21.08.1892

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Толкушкин Алексей

Мать: ?

Рождение ребёнка
1865

Сын: Сапрыкин Михаил Евфимов

Отец ребёнка: Сапрыкин Евфим Игнатьев

Рождение ребёнка
1871

Сын: Сапрыкин Василий Евфимов

Отец ребёнка: Сапрыкин Евфим Игнатьев

Рождение ребёнка
06.08.1876

Сын: Сапрыкин Ефим (Андрей) Ефимьев

Отец ребёнка: Сапрыкин Евфим Игнатьев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
13.10.1877

Дочь: Звягинцева Параскева Евфимиева

Отец ребёнка: Сапрыкин Евфим Игнатьев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
21.03.1880

Дочь: Тушина Матрона Евфимова

Отец ребёнка: Сапрыкин Евфим Игнатьев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.10.1882

Дочь: Екатерина Евфимова

Отец ребёнка: Сапрыкин Евфим Игнатьев

Рождение ребёнка
01.03.1885

Сын: Сапрыкин Герасим Ефимов

Отец ребёнка: Сапрыкин Евфим Игнатьев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
21.10.1886

Дочь: Анастасия Евфимова

Отец ребёнка: Сапрыкин Евфим Игнатьев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
02.07.1888

Дочь: Ольга Евфимова

Отец ребёнка: Сапрыкин Евфим Игнатьев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
29.03.1891

Сын: Сапрыкин Евфимий Евфимов

Отец ребёнка: Сапрыкин Евфим Игнатьев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Евфимова

Отец ребёнка: Сапрыкин Евфим Игнатьев

Смерть
21.08.1892
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от холеры
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