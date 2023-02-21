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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АИ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Сапрыкина Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Толкушкин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толкушкин Иаков Алексеев

Отец ребёнка: Толкушкин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толкушкин Никифор Алексеев

Отец ребёнка: Толкушкин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Толкушкин Алексей

Село Константиновка
Смерть
Неизвестно