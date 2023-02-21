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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Сапрыкина Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Толкушкин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Толкушкин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толкушкин Никифор Алексеев
Отец ребёнка: Толкушкин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Толкушкин Алексей
Село Константиновка
Смерть
Неизвестно