Даксергоф (Толстая) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДаксергоф (Толстая) Екатерина Николаевна

Даксергоф (Толстая) Екатерина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Толстой Николай Александрович

Мать: Толстая (Спиридова) Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даксергоф Владимир Александрович

Рождение ребёнка
31.01.1858

Дочь: Ильина (Даксергоф) Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Даксергоф Владимир Александрович

Рождение ребёнка
06.07.1859

Дочь: Даксергоф Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Даксергоф Владимир Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.06.1860

Сын: Даксергоф Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Даксергоф Владимир Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.10.1862

Сын: Даксергоф Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Даксергоф Владимир Александрович

Рождение ребёнка
04.08.1865

Сын: Даксергоф Александр Владимирович

Отец ребёнка: Даксергоф Владимир Александрович

Рождение ребёнка
28.09.1866

Сын: Даксергоф Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Даксергоф Владимир Александрович

Рождение ребёнка
03.11.1867

Сын: Даксергоф Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Даксергоф Владимир Александрович

Рождение ребёнка
28.11.1869

Сын: Даксергоф Борис Владимирович

Отец ребёнка: Даксергоф Владимир Александрович

Рождение ребёнка
22.08.1871

Дочь: Гейцыг (Даксергоф) Александра Владимировна

Отец ребёнка: Даксергоф Владимир Александрович

Рождение ребёнка
08.10.1872

Дочь: Благая (Даксергоф) Софья Владимировна

Отец ребёнка: Даксергоф Владимир Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.