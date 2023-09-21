Даксергоф (Толстая) Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Дочь: Ильина (Даксергоф) Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Даксергоф Владимир Александрович
Дочь: Даксергоф Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Даксергоф Владимир Александрович
Сын: Даксергоф Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Даксергоф Владимир Александрович
Сын: Даксергоф Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Даксергоф Владимир Александрович
Сын: Даксергоф Александр Владимирович
Отец ребёнка: Даксергоф Владимир Александрович
Сын: Даксергоф Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Даксергоф Владимир Александрович
Сын: Даксергоф Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Даксергоф Владимир Александрович
Сын: Даксергоф Борис Владимирович
Отец ребёнка: Даксергоф Владимир Александрович
Дочь: Гейцыг (Даксергоф) Александра Владимировна
Отец ребёнка: Даксергоф Владимир Александрович
Дочь: Благая (Даксергоф) Софья Владимировна
Отец ребёнка: Даксергоф Владимир Александрович