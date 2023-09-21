Толстой Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1815
Дата смерти1890
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1835
Рождение ребёнка
01.09.1836
Сын: Толстой Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Толстая (Спиридова) Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Даксергоф (Толстая) Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Толстая (Спиридова) Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
25.12.1840
Сын: Толстой Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Толстая (Спиридова) Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
28.11.1842
Сын: Толстой Александр Николаевич
Мать ребёнка: Толстая (Спиридова) Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
16.07.1846
Мать ребёнка: Толстая (Спиридова) Наталья Ивановна
Смерть
1890