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Толстой Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1815

Дата смерти

1890

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1835

Жена: Толстая (Спиридова) Наталья Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.09.1836

Сын: Толстой Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Толстая (Спиридова) Наталья Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Даксергоф (Толстая) Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Толстая (Спиридова) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
25.12.1840

Сын: Толстой Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Толстая (Спиридова) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
28.11.1842

Сын: Толстой Александр Николаевич

Мать ребёнка: Толстая (Спиридова) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
16.07.1846

Сын: Толстой Иван Николаевич

Мать ребёнка: Толстая (Спиридова) Наталья Ивановна

Смерть
1890

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