Толстая (Спиридова) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти1890
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Бракосочетание
10.11.1835
Рождение ребёнка
01.09.1836
Сын: Толстой Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Толстой Николай Александрович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Даксергоф Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Толстой Николай Александрович
Рождение ребёнка
25.12.1840
Сын: Толстой Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Толстой Николай Александрович
Рождение ребёнка
28.11.1842
Сын: Толстой Александр Николаевич
Отец ребёнка: Толстой Николай Александрович
Рождение ребёнка
16.07.1846
Отец ребёнка: Толстой Николай Александрович
Смерть
1890