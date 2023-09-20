Толстая (Спиридова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстая (Спиридова) Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

1890

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Спиридов Иван Матвеевич

Мать: Спиридова Софья Дмитриевна

Бракосочетание
10.11.1835

Муж: Толстой Николай Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.09.1836

Сын: Толстой Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Толстой Николай Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Даксергоф Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Толстой Николай Александрович

Рождение ребёнка
25.12.1840

Сын: Толстой Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Толстой Николай Александрович

Рождение ребёнка
28.11.1842

Сын: Толстой Александр Николаевич

Отец ребёнка: Толстой Николай Александрович

Рождение ребёнка
16.07.1846

Сын: Толстой Иван Николаевич

Отец ребёнка: Толстой Николай Александрович

Смерть
1890
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