Ильина (Даксергоф) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Даксергоф) Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1858

Дата смерти

1916

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1858

Отец: Даксергоф Владимир Александрович

Мать: Даксергоф (Толстая) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильина Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Ильин Сергей Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильина-Сотникова (Ильина) Софья Сергеевна

Отец ребёнка: Ильин Сергей Иосифович

Рождение ребёнка
26.08.1884

Дочь: Ильина Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Ильин Сергей Иосифович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.09.1885

Сын: Ильин Иосиф Сергеевич

Отец ребёнка: Ильин Сергей Иосифович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1916
Бракосочетание
1923

Муж: Ильин Сергей Иосифович

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