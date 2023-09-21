Ильина (Даксергоф) Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1858
Дата смерти1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1858
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильина Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Ильин Сергей Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильина-Сотникова (Ильина) Софья Сергеевна
Отец ребёнка: Ильин Сергей Иосифович
Рождение ребёнка
26.08.1884
Дочь: Ильина Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Ильин Сергей Иосифович
Рождение ребёнка
27.09.1885
Отец ребёнка: Ильин Сергей Иосифович
Смерть
1916
Бракосочетание
1923