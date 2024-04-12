Ильин Иосиф Сергеевич
Место рождения
Дата рождения27.09.1885
Дата смерти29.01.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1885
Бракосочетание
С 15.01.1912 по 1930
Рождение ребёнка
06.05.1914
Дочь: Ильина Наталья Иосифовна
Мать ребёнка: Воейкова-Ильина Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
22.?.1917
Дочь: Лаиль Ольга Иосифовна
Мать ребёнка: Воейкова-Ильина Екатерина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ильина Е.
Смерть
29.01.1981
муниципалитет Ла Тур де Пейльц, округ Ривьера-Пэ-д'Энхаут, штат Вирджиния, Швейцарская Конфедерация