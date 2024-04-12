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Ильин Иосиф Сергеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

27.09.1885

Дата смерти

29.01.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1885

Отец: Ильин Сергей Иосифович

Мать: Ильина Наталья Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
С 15.01.1912 по 1930

Жена: Воейкова-Ильина Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
06.05.1914

Дочь: Ильина Наталья Иосифовна

Мать ребёнка: Воейкова-Ильина Екатерина Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.?.1917

Дочь: Лаиль Ольга Иосифовна

Мать ребёнка: Воейкова-Ильина Екатерина Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Е.

Смерть
29.01.1981
муниципалитет Ла Тур де Пейльц, округ Ривьера-Пэ-д'Энхаут, штат Вирджиния, Швейцарская Конфедерация
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