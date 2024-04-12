Воейкова-Ильина (Воейкова) Екатерина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения20.04.1887
Дата смерти15.12.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1887
Бракосочетание
С 15.01.1912 по 1930
Рождение ребёнка
06.05.1914
Дочь: Ильина Наталья Иосифовна
Отец ребёнка: Ильин Иосиф Сергеевич
Рождение ребёнка
22.?.1917
Дочь: Лаиль Ольга Иосифовна
Отец ребёнка: Ильин Иосиф Сергеевич
Смерть
15.12.1965