Воейкова-Ильина (Воейкова) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воейкова-Ильина (Воейкова) Екатерина Дмитриевна

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Место рождения

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

20.04.1887

Дата смерти

15.12.1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
С 15.01.1912 по 1930

Муж: Ильин Иосиф Сергеевич

Рождение ребёнка
06.05.1914

Дочь: Ильина Наталья Иосифовна

Отец ребёнка: Ильин Иосиф Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.?.1917

Дочь: Лаиль Ольга Иосифовна

Отец ребёнка: Ильин Иосиф Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
15.12.1965
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