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Даксергоф Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Даксергоф (Толстая) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
31.01.1858

Дочь: Ильина (Даксергоф) Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Даксергоф (Толстая) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
06.07.1859

Дочь: Даксергоф Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Даксергоф (Толстая) Екатерина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.06.1860

Сын: Даксергоф Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Даксергоф (Толстая) Екатерина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.10.1862

Сын: Даксергоф Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Даксергоф (Толстая) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
04.08.1865

Сын: Даксергоф Александр Владимирович

Мать ребёнка: Даксергоф (Толстая) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
28.09.1866

Сын: Даксергоф Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Даксергоф (Толстая) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
03.11.1867

Сын: Даксергоф Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Даксергоф (Толстая) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
28.11.1869

Сын: Даксергоф Борис Владимирович

Мать ребёнка: Даксергоф (Толстая) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
22.08.1871

Дочь: Гейцыг (Даксергоф) Александра Владимировна

Мать ребёнка: Даксергоф (Толстая) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
08.10.1872

Дочь: Благая (Даксергоф) Софья Владимировна

Мать ребёнка: Даксергоф (Толстая) Екатерина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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