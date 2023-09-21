Даксергоф Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Ильина (Даксергоф) Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Даксергоф (Толстая) Екатерина Николаевна
Дочь: Даксергоф Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Даксергоф (Толстая) Екатерина Николаевна
Сын: Даксергоф Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Даксергоф (Толстая) Екатерина Николаевна
Сын: Даксергоф Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Даксергоф (Толстая) Екатерина Николаевна
Сын: Даксергоф Александр Владимирович
Мать ребёнка: Даксергоф (Толстая) Екатерина Николаевна
Сын: Даксергоф Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Даксергоф (Толстая) Екатерина Николаевна
Сын: Даксергоф Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Даксергоф (Толстая) Екатерина Николаевна
Сын: Даксергоф Борис Владимирович
Мать ребёнка: Даксергоф (Толстая) Екатерина Николаевна
Дочь: Благая (Даксергоф) Софья Владимировна
Мать ребёнка: Даксергоф (Толстая) Екатерина Николаевна