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Ширшов Фадей Кириллов

Место рождения

Малиновка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.

Отец: Ширшов Кирилл Иванов

Мать: Ширшова Прасковья Гаврилова

Малиновка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Ширшов Данил Фадеев

Мать ребёнка: Ширшова Аксинья Афанасьева

Малиновка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Ширшов Иван Фадеев

Мать ребёнка: Ширшова Аксинья Афанасьева

Малиновка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1852 ст.

Дочь: Делотькова Марфа Фадеева

Мать ребёнка: Ширшова Аксинья Афанасьева

Малиновка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1853 ст.

Дочь: Ширшова Авдотья Фадеева

Мать ребёнка: Ширшова Аксинья Афанасьева

Малиновка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1858 ст.

Дочь: Ширшова Марья Фадеева

Мать ребёнка: Ширшова Аксинья Афанасьева

Малиновка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширшова Аксинья Афанасьева

Малиновка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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