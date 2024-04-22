Ширшов Данил Фадеев
Место рождения
Дата рождения1847 ст.
Дата смерти01.08.1919 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
1847 ст.
Отец: Ширшов Фадей Кириллов
Рождение ребёнка
1868 ст.
Дочь: Бирюкова Ксения Данилова
Мать ребёнка: Ширшова Евдокия Порфирьева
Бракосочетание
10.05.1881 ст.
Жена: Ширшова Наталия Антонова
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
по жениху Данил Антонов Левин Онисим Дмитриев Поляков по невесте Григорий Дмитриев Полянин-с. Мещеряковка Феодисий Трофимов Бирюков-с. Мещеряковка
Рождение ребёнка
1883 ст.
Мать ребёнка: Ширшова Наталия Антонова
Рождение ребёнка
23.03.1885 ст.
Сын: Ширшов Иоан Данилов
Мать ребёнка: Ширшова Наталия Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.08.1919 ст.
70 лет Дряхлость