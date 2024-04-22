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Ширшов Данил Фадеев

Место рождения

Малиновка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1847 ст.

Дата смерти

01.08.1919 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847 ст.

Отец: Ширшов Фадей Кириллов

Мать: Ширшова Аксинья Афанасьева

Малиновка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1868 ст.

Дочь: Бирюкова Ксения Данилова

Мать ребёнка: Ширшова Евдокия Порфирьева

Малиновка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
10.05.1881 ст.

Жена: Ширшова Наталия Антонова

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
по жениху Данил Антонов Левин Онисим Дмитриев Поляков по невесте Григорий Дмитриев Полянин-с. Мещеряковка Феодисий Трофимов Бирюков-с. Мещеряковка
Рождение ребёнка
1883 ст.

Сын: Ширшов Филимон Данилов

Мать ребёнка: Ширшова Наталия Антонова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
23.03.1885 ст.

Сын: Ширшов Иоан Данилов

Мать ребёнка: Ширшова Наталия Антонова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширшова Евдокия Порфирьева

Малиновка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
01.08.1919 ст.
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
70 лет Дряхлость
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