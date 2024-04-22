Делотькова (Ширшова) Марфа Фадеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДелотькова (Ширшова) Марфа Фадеева

Делотькова (Ширшова) Марфа Фадеева

Место рождения

Малиновка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852 ст.

Отец: Ширшов Фадей Кириллов

Мать: Ширшова Аксинья Афанасьева

Малиновка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
09.10.1871 ст.

Дочь: Делотькова Параскева Афанасьева

Отец ребёнка: Делатьков Афанасий Захаров

Малиновка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.08.1876 ст.

Сын: Делотьков Андрей Афанасьев

Отец ребёнка: Делатьков Афанасий Захаров

Змеевка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
25.03.1878 ст.

Дочь: Делотькова Матрена Афанасьева

Отец ребёнка: Делатьков Афанасий Захаров

Змеевка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Делатьков Афанасий Захаров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close