Делотькова (Ширшова) Марфа Фадеева
Место рождения
Дата рождения1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852 ст.
Отец: Ширшов Фадей Кириллов
Рождение ребёнка
09.10.1871 ст.
Дочь: Делотькова Параскева Афанасьева
Отец ребёнка: Делатьков Афанасий Захаров
Рождение ребёнка
14.08.1876 ст.
Сын: Делотьков Андрей Афанасьев
Отец ребёнка: Делатьков Афанасий Захаров
Рождение ребёнка
25.03.1878 ст.
Дочь: Делотькова Матрена Афанасьева
Отец ребёнка: Делатьков Афанасий Захаров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно