Ширшова Аксинья Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширшова Аксинья Афанасьева

Место рождения

Малиновка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малиновка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Ширшов Данил Фадеев

Отец ребёнка: Ширшов Фадей Кириллов

Малиновка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Ширшов Иван Фадеев

Отец ребёнка: Ширшов Фадей Кириллов

Малиновка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1852 ст.

Дочь: Делотькова Марфа Фадеева

Отец ребёнка: Ширшов Фадей Кириллов

Малиновка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1853 ст.

Дочь: Ширшова Авдотья Фадеева

Отец ребёнка: Ширшов Фадей Кириллов

Малиновка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1858 ст.

Дочь: Ширшова Марья Фадеева

Отец ребёнка: Ширшов Фадей Кириллов

Малиновка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширшов Фадей Кириллов

Малиновка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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