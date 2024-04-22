Ширшова Аксинья Афанасьева
Место рождения
Дата рождения1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.
Рождение ребёнка
1847 ст.
Сын: Ширшов Данил Фадеев
Отец ребёнка: Ширшов Фадей Кириллов
Рождение ребёнка
1849 ст.
Сын: Ширшов Иван Фадеев
Отец ребёнка: Ширшов Фадей Кириллов
Рождение ребёнка
1852 ст.
Дочь: Делотькова Марфа Фадеева
Отец ребёнка: Ширшов Фадей Кириллов
Рождение ребёнка
1853 ст.
Дочь: Ширшова Авдотья Фадеева
Отец ребёнка: Ширшов Фадей Кириллов
Рождение ребёнка
1858 ст.
Дочь: Ширшова Марья Фадеева
Отец ребёнка: Ширшов Фадей Кириллов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно