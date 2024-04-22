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Делатьков Афанасий Захаров

Место рождения

Змеевка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Змеевка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
09.10.1871 ст.

Дочь: Делотькова Параскева Афанасьева

Мать ребёнка: Делотькова Марфа Фадеева

Малиновка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.08.1876 ст.

Сын: Делотьков Андрей Афанасьев

Мать ребёнка: Делотькова Марфа Фадеева

Змеевка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
25.03.1878 ст.

Дочь: Делотькова Матрена Афанасьева

Мать ребёнка: Делотькова Марфа Фадеева

Змеевка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Делотькова Марфа Фадеева

Смерть
Неизвестно
Змеевка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
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