Делатьков Афанасий Захаров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.1871 ст.
Дочь: Делотькова Параскева Афанасьева
Мать ребёнка: Делотькова Марфа Фадеева
Малиновка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.08.1876 ст.
Сын: Делотьков Андрей Афанасьев
Мать ребёнка: Делотькова Марфа Фадеева
Рождение ребёнка
25.03.1878 ст.
Дочь: Делотькова Матрена Афанасьева
Мать ребёнка: Делотькова Марфа Фадеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Делотькова Марфа Фадеева
Смерть
Неизвестно