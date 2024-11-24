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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О крестьянине Саратовской губернии, Сердобского уезда, Малиновской волости, села Малиновки, Изосиме Григорьеве Пучкове по возникшему против него обвинению по 103 ст. угол Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1704Малиновка, с. каз.при рч. Изнаире.4040125598601Церковь православная 1. Мельниц 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
897. Малиновка, село бывшее государственное, при речке Изнаире, дворов 226, жителей 1538, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная, лавки, б Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Малиновка223115328121477466250389700сведений нет
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
43668Малиновкасело52°06'с.ш.43°59'в.д.N-38-136
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63641488151с Малиновкасело