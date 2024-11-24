село Малиновка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Малиновка

Ртищевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Саратовской области

Находки

Где упоминается данное место
О крестьянине Саратовской губернии, Сердобского уезда, Малиновской волости, села Малиновки, Изосиме Григорьеве Пучкове по возникшему против него обвинению по 103 ст. угол Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Сердобский уезд
1704Малиновка, с. каз.при рч. Изнаире.4040125598601Церковь православная 1. Мельниц 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Сердобский уезд, Малиновская волость
897. Малиновка, село бывшее государственное, при речке Изнаире, дворов 226, жителей 1538, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная, лавки, б Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Саратовская губерния, Сердобский уезд, Малиновская волость
село Малиновка223115328121477466250389700сведений нет

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Ртищевский район
43668Малиновкасело52°06'с.ш.43°59'в.д.N-38-136

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Ртищевский муниципальный район, Шило-Голицынское сельское поселение
63641488151с Малиновкасело

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