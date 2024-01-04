Ширшова Прасковья Гаврилова
Место рождения
Дата рождения1793 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806 ст.
Сын: Ширшов Петр Кириллов
Отец ребёнка: Ширшов Кирилл Иванов
Рождение ребёнка
1810 ст.
Отец ребёнка: Ширшов Кирилл Иванов
Рождение ребёнка
1811 ст.
Отец ребёнка: Ширшов Кирилл Иванов
Рождение ребёнка
1819 ст.
Дочь: Ширшова Марья Кириллова
Отец ребёнка: Ширшов Кирилл Иванов
Рождение ребёнка
1820 ст.
Дочь: Ширшова Авдотья Кириллова
Отец ребёнка: Ширшов Кирилл Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ширшов Кирилл Иванов
Смерть
Неизвестно