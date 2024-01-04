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Ширшова Прасковья Гаврилова

Место рождения

Маленовка, Бековский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1793 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Маленовка, Бековский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1806 ст.

Сын: Ширшов Петр Кириллов

Отец ребёнка: Ширшов Кирилл Иванов

Малиновка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1810 ст.

Сын: Ширшов Степан Кириллов

Отец ребёнка: Ширшов Кирилл Иванов

Малиновка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1811 ст.

Сын: Ширшов Прокофий Кириллов

Отец ребёнка: Ширшов Кирилл Иванов

Малиновка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1819 ст.

Дочь: Ширшова Марья Кириллова

Отец ребёнка: Ширшов Кирилл Иванов

Малиновка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1820 ст.

Дочь: Ширшова Авдотья Кириллова

Отец ребёнка: Ширшов Кирилл Иванов

Малиновка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширшов Кирилл Иванов

Смерть
Неизвестно
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