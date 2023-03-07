Фомина (Шаранова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Шаранова) Вера

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1789

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Шарановъ Леонъ

Мать: Шаранова Авдотья Степанова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Сын: Ѳоминъ Меркулъ

Отец ребёнка: Фоминъ Игнатъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Сын: Фоминъ Ларіонъ

Отец ребёнка: Фоминъ Игнатъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Ершова Агрофена

Отец ребёнка: Фоминъ Игнатъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Фоминъ Игнатъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Фоминъ Игнатъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Карманова Прасковья

Отец ребёнка: Фоминъ Игнатъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ракова Арина

Отец ребёнка: Фоминъ Игнатъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Чувашева Марѳа

Отец ребёнка: Фоминъ Игнатъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Малоземова Татіана

Отец ребёнка: Фоминъ Игнатъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фоминъ Игнатъ

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