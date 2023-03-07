Фомина (Шаранова) Вера
Место рождения
Дата рождения1789
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Шарановъ Леонъ
Рождение ребёнка
1806
Сын: Ѳоминъ Меркулъ
Отец ребёнка: Фоминъ Игнатъ
Рождение ребёнка
1808
Сын: Фоминъ Ларіонъ
Отец ребёнка: Фоминъ Игнатъ
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Ершова Агрофена
Отец ребёнка: Фоминъ Игнатъ
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Фоминъ Игнатъ
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Фоминъ Игнатъ
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Карманова Прасковья
Отец ребёнка: Фоминъ Игнатъ
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ракова Арина
Отец ребёнка: Фоминъ Игнатъ
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Чувашева Марѳа
Отец ребёнка: Фоминъ Игнатъ
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Малоземова Татіана
Отец ребёнка: Фоминъ Игнатъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фоминъ Игнатъ