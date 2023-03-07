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Ѳоминъ Меркулъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1806

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Фоминъ Игнатъ

Мать: Фомина Вера

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Ѳомина Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Попова Настасья

Мать ребёнка: Ѳомина Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Трубина Марина

Мать ребёнка: Ѳомина Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Пелагѣина Васса

Мать ребёнка: Ѳомина Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Марѳа

Мать ребёнка: Ѳомина Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ѳомина Прасковья

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