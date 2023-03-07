Ѳоминъ Меркулъ
Место рождения
Дата рождения1806
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Фоминъ Игнатъ
Мать: Фомина Вера
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Ѳомина Прасковья
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Попова Настасья
Мать ребёнка: Ѳомина Прасковья
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Трубина Марина
Мать ребёнка: Ѳомина Прасковья
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Пелагѣина Васса
Мать ребёнка: Ѳомина Прасковья
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Марѳа
Мать ребёнка: Ѳомина Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ѳомина Прасковья