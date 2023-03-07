Пелагѣина (Ѳомина) Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагѣина (Ѳомина) Васса

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1843

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Ѳоминъ Меркулъ

Мать: Ѳомина Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Хачина Анна

Отец ребёнка: Пелагѣинъ Авксентій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.04.1875

Дочь: Пелагеина Александра

Отец ребёнка: Пелагѣинъ Авксентій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.01.1883

Дочь: Пелагѣина Варвара

Отец ребёнка: Пелагѣинъ Авксентій

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Пелагѣинъ Авксентій

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пелагеинъ Илья

Отец ребёнка: Пелагѣинъ Авксентій

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пелагѣинъ Авксентій

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