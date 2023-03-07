Пелагѣина (Ѳомина) Васса
Место рождения
Дата рождения1843
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Ѳоминъ Меркулъ
Мать: Ѳомина Прасковья
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Хачина Анна
Отец ребёнка: Пелагѣинъ Авксентій
Рождение ребёнка
19.04.1875
Дочь: Пелагеина Александра
Отец ребёнка: Пелагѣинъ Авксентій
Рождение ребёнка
?.01.1883
Дочь: Пелагѣина Варвара
Отец ребёнка: Пелагѣинъ Авксентій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Пелагѣинъ Авксентій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пелагеинъ Илья
Отец ребёнка: Пелагѣинъ Авксентій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пелагѣинъ Авксентій