Трубина (Ѳомина) Марина
Место рождения
Дата рождения1841
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Ѳоминъ Меркулъ
Мать: Ѳомина Прасковья
Бракосочетание
16.07.1861
Муж: Трубинъ Алексѣй
Рождение ребёнка
13.11.1861
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Трубинъ Алексѣй
Рождение ребёнка
1863
Сын: Трубинъ Симеонъ
Отец ребёнка: Трубинъ Алексѣй
Рождение ребёнка
1866
Сын: Трубинъ Никита
Отец ребёнка: Трубинъ Алексѣй
Рождение ребёнка
27.08.1876
Сын: Трубинъ Александръ
Отец ребёнка: Трубинъ Алексѣй
Рождение ребёнка
26.03.1881
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Трубинъ Алексѣй
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трубинъ Петръ
Отец ребёнка: Трубинъ Алексѣй