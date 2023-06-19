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Трубина (Ѳомина) Марина

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1841

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Ѳоминъ Меркулъ

Мать: Ѳомина Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
16.07.1861

Муж: Трубинъ Алексѣй

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.11.1861

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Трубинъ Алексѣй

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1863

Сын: Трубинъ Симеонъ

Отец ребёнка: Трубинъ Алексѣй

Рождение ребёнка
1866

Сын: Трубинъ Никита

Отец ребёнка: Трубинъ Алексѣй

Рождение ребёнка
27.08.1876

Сын: Трубинъ Александръ

Отец ребёнка: Трубинъ Алексѣй

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.03.1881

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Трубинъ Алексѣй

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трубинъ Петръ

Отец ребёнка: Трубинъ Алексѣй