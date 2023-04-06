Попова (Ѳомина) Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Ѳомина) Настасья

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1836

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Ѳоминъ Меркулъ

Мать: Ѳомина Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Сын: Поповъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Поповъ Яковъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поповъ Викторъ

Отец ребёнка: Поповъ Яковъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Поповъ Яковъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поповъ Дементій

Отец ребёнка: Поповъ Яковъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поповъ Яковъ

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