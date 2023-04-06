Попова (Ѳомина) Настасья
Место рождения
Дата рождения1836
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Ѳоминъ Меркулъ
Мать: Ѳомина Прасковья
Рождение ребёнка
1858
Сын: Поповъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Поповъ Яковъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поповъ Викторъ
Отец ребёнка: Поповъ Яковъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Поповъ Яковъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поповъ Дементій
Отец ребёнка: Поповъ Яковъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поповъ Яковъ