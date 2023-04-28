Малоземова (Фомина) Татіана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малоземова (Фомина) Татіана

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1828

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Фоминъ Игнатъ

Мать: Фомина Вера

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Чувашева Анна

Отец ребёнка: Малоземовъ Еѵѳимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1852

Сын: Малоземовъ Дмитрій

Отец ребёнка: Малоземовъ Еѵѳимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Сын: Малоземовъ Степанъ

Отец ребёнка: Малоземовъ Еѵѳимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1860

Сын: Малоземовъ Семенъ

Отец ребёнка: Малоземовъ Еѵѳимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медвѣдева Дарія

Отец ребёнка: Малоземовъ Еѵѳимъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малоземовъ Еѵѳимъ

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