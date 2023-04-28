Малоземова (Фомина) Татіана
Место рождения
Дата рождения1828
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Фоминъ Игнатъ
Мать: Фомина Вера
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Чувашева Анна
Отец ребёнка: Малоземовъ Еѵѳимъ
Рождение ребёнка
1852
Сын: Малоземовъ Дмитрій
Отец ребёнка: Малоземовъ Еѵѳимъ
Рождение ребёнка
1857
Сын: Малоземовъ Степанъ
Отец ребёнка: Малоземовъ Еѵѳимъ
Рождение ребёнка
1860
Сын: Малоземовъ Семенъ
Отец ребёнка: Малоземовъ Еѵѳимъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медвѣдева Дарія
Отец ребёнка: Малоземовъ Еѵѳимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малоземовъ Еѵѳимъ