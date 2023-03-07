Малоземовъ Семенъ
Место рождения
Дата рождения1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Малоземовъ Еѵѳимъ
Мать: Малоземова Татіана
Бракосочетание
09.02.1883
Жена: Малоземова Гликерья
Рождение ребёнка
24.11.1883
Дочь: Малоземова Варвара
Мать ребёнка: Малоземова Гликерья
Рождение ребёнка
02.07.1885
Сын: Малоземовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Малоземова Гликерья
Рождение ребёнка
17.06.1892
Дочь: Акилина
Мать ребёнка: Малоземова Гликерья