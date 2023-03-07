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Малоземовъ Семенъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1860

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Малоземовъ Еѵѳимъ

Мать: Малоземова Татіана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
09.02.1883

Жена: Малоземова Гликерья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.11.1883

Дочь: Малоземова Варвара

Мать ребёнка: Малоземова Гликерья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.07.1885

Сын: Малоземовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Малоземова Гликерья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.06.1892

Дочь: Акилина

Мать ребёнка: Малоземова Гликерья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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