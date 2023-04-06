Малоземова (Хачина) Гликерья
Место рождения
Дата рождения1863
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Хачинъ Гавріилъ
Мать: Хачина Вера Нестерова
Бракосочетание
09.02.1883
Муж: Малоземовъ Семенъ
Рождение ребёнка
24.11.1883
Дочь: Малоземова Варвара
Отец ребёнка: Малоземовъ Семенъ
Рождение ребёнка
02.07.1885
Сын: Малоземовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Малоземовъ Семенъ
Рождение ребёнка
17.06.1892
Дочь: Акилина
Отец ребёнка: Малоземовъ Семенъ