Малоземова (Хачина) Гликерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малоземова (Хачина) Гликерья

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1863

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Хачинъ Гавріилъ

Мать: Хачина Вера Нестерова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
09.02.1883

Муж: Малоземовъ Семенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.11.1883

Дочь: Малоземова Варвара

Отец ребёнка: Малоземовъ Семенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.07.1885

Сын: Малоземовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Малоземовъ Семенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.06.1892

Дочь: Акилина

Отец ребёнка: Малоземовъ Семенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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