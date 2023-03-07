Хачина (Назарова) Вера Нестерова
Место рождения
Дата рождения1831
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Назаровъ Нестеръ
Мать: Назарова Ульяна Федорова
Рождение ребёнка
1856
Сын: Хачинъ Гавриилъ
Отец ребёнка: Хачинъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
?.12.1857
Дочь: Филина Екатерина
Отец ребёнка: Хачинъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
1861
Сын: Хачинъ Яковъ
Отец ребёнка: Хачинъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Малоземова Гликерья
Отец ребёнка: Хачинъ Гавріилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хачинъ Гавріилъ