Хачина (Назарова) Вера Нестерова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хачина (Назарова) Вера Нестерова

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1831

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Назаровъ Нестеръ

Мать: Назарова Ульяна Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Сын: Хачинъ Гавриилъ

Отец ребёнка: Хачинъ Гавріилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.12.1857

Дочь: Филина Екатерина

Отец ребёнка: Хачинъ Гавріилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1861

Сын: Хачинъ Яковъ

Отец ребёнка: Хачинъ Гавріилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Малоземова Гликерья

Отец ребёнка: Хачинъ Гавріилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хачинъ Гавріилъ

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